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В Крыму сформируют новый полк ВДВ

Национальная Служба Новостейиещё 3
7 часов назад
В Крыму появятся 56-й десантно-штурмовой полк, который создадут из 56-й десантно-штурмовой бригады, приводит RT слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В Крыму появится новый полк ВДВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дислоцироваться они будут в Феодосии. Эти изменения произойдут до конца года.
Также во Пскове развернут третий десантно-штурмовой полк 76-й дивизии.
Оружие,Сергей Шойгу,Республика Крым,
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