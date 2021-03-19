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Перечислено «самое смертоносное» оружие ВМС США

Lenta.ru
51 минуту назад
Американский журнал The National Interest перечислил самое смертоносное оружие Военно-морских сил (ВМС) США.
Перечислено «самое смертоносное» оружие ВМС США
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
В рейтинге издания представлены четыре позиции. «Эти четыре платформы являются частью того, что делает ВМС США наиболее продвинутыми и опасными», — говорится в публикации.
Самым смертоносным пистолетом ВМС США оказался немецкий Mark 23, который вместо стандартных 9-миллиметровых патронов получил усиленный боеприпас .45 ACP.
Другим опасным оружием флота в публикации называются перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) типа Columbia, которые, возможно, «станут самыми мощными субмаринами в мире». Издание отмечает, что данные АПЛ получат, в частности, ракеты семейства Trident — «ядерное оружие, способное буквально уничтожить планету».
Третьим оружием в списке издания называется самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82 и ее производные. «Благодаря массивному патрону .50 BMG, M82 может точно поражать цели на расстоянии до 1800 метров», — говорится в публикации.
Четвертым в рейтинге стал палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II.
В марте в публикации «Звезды» заявлялось, что Россия обладает возможностями потопить корабли НАТО, в частности ВМС США, находящиеся в Черном море.
Оружие,Армия,НАТО,The National Interest,Соединенные Штаты,
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