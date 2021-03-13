Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США согласились продать Германии патрульные самолеты на 1,8 миллиарда долларов 

Lenta.ru 2 часа назад
Германия купит у США патрульные самолеты за $1,8 млрд
Фото: Reuters
Госдепартамент США согласился продать Германии патрульные самолеты P-8A Poseidon на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Минобороны США, передает РИА Новости.
Всего Госдеп утвердил возможную продажу пяти самолетов и сопутствующего оборудования общей стоимостью 1,77 миллиарда долларов. Американское агентство уже предоставило необходимый сертификат, который уведомляет об этом Конгресс США.
Отмечается, что сделка должна поддержать внешнюю политику и национальную безопасность страны, «улучшив безопасность союзника по НАТО».
P-8A Poseidon разработан для ВМС США на базе авиалайнера Boeing-737-800ERX.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Последние новости
CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины «открыть доступ» в Крым В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины «открыть доступ» в Крым
Оружие , Армия , Госдеп США , Конгресс США , НАТО , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
00:07
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
Происшествия В мире
Гаишники выбили стекла в машине должника
00:33
Гаишники выбили стекла в машине должника
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
Происшествия
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
00:13
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
Происшествия
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
00:51
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
Происшествия Пожары
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
00:38
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение