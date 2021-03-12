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Четыре российских самолета внесли в список «самых крутых» летательных аппаратов за 40 лет 

Профиль 36 минут назад
Самолета РФ внесли в список «самых крутых» летательных аппаратов
Фото: ©Wikimedia.org
"Самым крутым" в 2010 году эксперты признали истребитель пятого поколения Су-57, в 2000-м — экспериментальный прототип истребителя МиГ-1.44, в 1998 — самолет-амфибию Бе-200, а в 1988 — сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 «Мрiя».
Упорядоченный по годам рейтинг был составлен экспертами журнала Popular Mechanics, начавшими отсчет с 1980 года. В каждом году с 1980 по 2020 в качестве "самого крутого" был выбран один летательный аппарат, совершивший в этом году первый полет. Су-57 был охарактеризован как соперник американского F-22, многоцелевой истребитель, "сочетающий малозаметность, скорость, продвинутое вооружение и сенсоры". Эксперты Popular Mechanics отметили, что Су-57 является одним из самых современных истребителей в мире, указав при этом на то, что многие критики полагают его отстающим от западных конкурентов.
МиГ-1.44 Wikimedia.org
МиГ-1.44, впервые поднявшийся в воздух в 2000 году, был охарактеризован более критично, как "долго разрабатывавшийся самолет", созданный с целью "не отставать от стремительно совершенствующейся авиационной техники Запада". По мнению составителей рейтинга, от дальнейшей разработки было решено отказаться из-за обширного списка недостатков и технических проблем. Напротив, полетевший в 1998 году Бе-200 удостоился похвалы. Эксперты отметили его характеристики, включая способность сбросить на источник пожара 12 тонн воды и принять новый груз с поверхности озера или моря всего за 14 секунд.
Бе-200 Wikimedia.org
Также авторы рейтинга обратили внимание на то, что Бе-200 может быть трансформирован для перевозки грузов, пассажиров или даже использоваться в качестве самолета срочной медицинской эвакуации. Говоря о взлетевшем в 1988 году советском транспортнике Ан-225, составители рейтинга отметили, что он являлся самым большим самолетом в мире, и предназначен для перевозки космических аппаратов. Эксперты отмечают, что обладая грузоподъемностью 250 тонн, этот уникальный самолет до сих пор используется, в частности, для перевозок грузов в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Всего из 41 летательного аппарата, попавшего в рейтинг с 1980 по 2020 год включительно, 28 приходятся на американские разработки. На втором месте Россия с четырьмя самолетами, на третьем — три проекта объединенной европейской разработки, и по одному приходится на долю национальных самолетостроителей Германии, Ирана, Канады, Китая, Словакии и Тайваня.
Ан-225 Wikimedia.org
Ранее «Профиль» сообщил, что четыре типа отечественных боевых самолетов вошли в число 10 самых распространенных в мире. В топ-10 по версии ежегодника World Air Forces 2021, издаваемого журналом Flight International, вошли на второе место многоцелевые истребители семейства Су-27/30, которые составляют около 7% мирового парка боевых самолетов, уступая только американским F-16 (15% боевых самолетов в мире). На пятом месте расположились многоцелевые истребители МиГ-29 (6% от общемирового парка), на седьмом — штурмовики Су-25 и на десятом — фронтовые бомбардировщики Су-24 (по 3% от общего количества боевых самолетов в мире).
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Оружие , Армия , Германия , Иран , Канада , Китай , Словакия , Тайвань
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