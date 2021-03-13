Раскрыто оснащение ударного беспилотника «Гром»

Перспективный скоростной ударный беспилотник "Гром" будет обладать способностью нести управляемые ракеты Х-38. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Как уточнил собеседник агентства, дрон будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух — поверхность" в одном из вариантов собственных ударных возможностей.

По данным корпорации "Тактическое ракетное вооружение", дальность полета этой ракеты достигает 70 км, ее скорость полета превышает 2 м.