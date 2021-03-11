Россия решила уничтожать беспилотники гранатами с сетью

Согласно документам, боевую часть снаряда выполнили из отдельных элементов. Они находятся внутри корпуса гранаты. Поражающие сегменты скрепляются гибкими элементами, образующими сеть. Кроме того, внутри боеприпасов разместят защитные металлические контейнеры в форме цилиндров для обеспечения сохранности, компактного расположения и направленного раскрытия сети после выстрела.
АК-19 нужно заряжать боеприпасами калибра 5,56×45 мм, принятыми на вооружение в странах Альянса в 1980-х годах. Автомат оснащён складывающимся прикладом регулируемой длины, улучшенным прицелом, быстросъёмным глушителем и планкой Пикатинни.