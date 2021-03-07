Точность огня российских гаубиц впервые в мире достигла 96%

В пресс-службе госкорпорации Ростех сообщили РИА "Новости", что точность стрельбы российских гаубиц увеличилась до беспрецедентного уровня в 96%.

Там отметили, что такие показатели были достигнуты впервые в мире.

"Сочетание разработанных предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" управляемых снарядов "Краснополь", "Грань" и "Китолов-2" с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ "Сигнал") на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%", — указано в сообщении.

В Ростехе рассказали, что данные боеприпасы могут поражать движущиеся мишени. Как отметили в госкорпорации, указанные показатели были подтверждены во время стрельб. Ранее стало известно, что российская армия получила новейший комплекс артиллерийской разведки.