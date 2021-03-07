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Москва

Точность стрельбы российских гаубиц впервые в мире достигла 96% 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Точность огня российских гаубиц впервые в мире достигла 96%
Фото: Кадр из видео/Минобороны России
В пресс-службе госкорпорации Ростех сообщили РИА "Новости", что точность стрельбы российских гаубиц увеличилась до беспрецедентного уровня в 96%.
Там отметили, что такие показатели были достигнуты впервые в мире.

"Сочетание разработанных предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" управляемых снарядов "Краснополь", "Грань" и "Китолов-2" с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ "Сигнал") на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%", — указано в сообщении.

В Ростехе рассказали, что данные боеприпасы могут поражать движущиеся мишени. Как отметили в госкорпорации, указанные показатели были подтверждены во время стрельб. Ранее стало известно, что российская армия получила новейший комплекс артиллерийской разведки.
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Оружие , Армия , Ростех , ВНИИ Сигнал , РИА Новости
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