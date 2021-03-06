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Москва

Россия выйдет из соглашения по утилизации оружейного урана 

Профиль 27 минут назад
Россия выйдет из соглашения по утилизации оружейного урана
Фото: ТАСС
Россия выйдет из соглашения российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, которое регулировало поставки гексафторида урана из США. "Росатому" поручено при поддержке Министерства иностранных дел России уведомить Соединенные Штаты о принятом решении.
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации России. Напомним, что соглашение от 1999 года регулировало поставки гексафторида урана, передаваемого в Россию из США.
Третьего октября прошлого года Москва приняла решение приостановить действие договора с США об утилизации оружейного плутония. Вскоре было заморожено соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах (НИР), а также был разорван договор о сотрудничестве с США по конверсии исследовательских реакторов.
Ранее "Профиль" писал, что Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов. Он подчеркнул важность и "чувствительность" этого соглашения. В нем затронуты договоренности многих государств, некоторые из которых обладают ядерным оружием.
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Комментарии 86
Оружие , Политика , Михаил Ульянов , МИД , МАГАТЭ , Росатом , Москва , США
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