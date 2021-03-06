Россия выйдет из соглашения по утилизации оружейного урана 

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации России. Напомним, что соглашение от 1999 года регулировало поставки гексафторида урана, передаваемого в Россию из США.

Третьего октября прошлого года Москва приняла решение приостановить действие договора с США об утилизации оружейного плутония. Вскоре было заморожено соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах (НИР), а также был разорван договор о сотрудничестве с США по конверсии исследовательских реакторов.