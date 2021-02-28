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В России приподняли завесу тайны над проектом нового БПА «Сарма» 

Слово и Дело 2 часа назад
Особенностью новой подлодки «Сарма» назвали ее двигатель.
Фото: ТАСС
Примечательной особенностью новой российской беспилотной подводной лодки "Сарма" станет ее двигатель.
Об этом в своей публикации пишет американское издание Covert Shores. В статье говорится, что недавно в России приподняли завесу тайны, сообщив некоторые интересные детали о новой БПА, разрабатываемой специалистами Фонда перспективных исследований (ФПИ), передает "ПолитРоссия".
По имеющимся данным, к строительству аппарата приступят уже предстоящим летом, предварительные испытания в Белом море также запланированы на 2021 год. Примечательно, что ФПИ специализируется на проектах с высокой степенью риска реализации.
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"Это означает, что многие проекты не получают оперативного развертывания. Они нацелены на обеспечение качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах", — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, не исключено, что "Сарма" войдет в категорию объектов двойного назначения. Речь идет о программе "Айсберг", в рамках которого создаются технологии подледной разработки природных ресурсов.
Отмечается, что новый беспилотник будет иметь многоразовый двигатель, а не ядерный, как у аппарата "Посейдон". Силовой агрегат позволит ей находиться под водой длительное время. Кроме того, он более дешевый и экологичный.
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Оружие , Армия , Фонд перспективных исследований
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