Особенностью новой подлодки «Сарма» назвали ее двигатель.

Примечательной особенностью новой российской беспилотной подводной лодки "Сарма" станет ее двигатель.

Об этом в своей публикации пишет американское издание Covert Shores. В статье говорится, что недавно в России приподняли завесу тайны, сообщив некоторые интересные детали о новой БПА, разрабатываемой специалистами Фонда перспективных исследований (ФПИ), передает "ПолитРоссия".

По имеющимся данным, к строительству аппарата приступят уже предстоящим летом, предварительные испытания в Белом море также запланированы на 2021 год. Примечательно, что ФПИ специализируется на проектах с высокой степенью риска реализации.

"Это означает, что многие проекты не получают оперативного развертывания. Они нацелены на обеспечение качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах", — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, не исключено, что "Сарма" войдет в категорию объектов двойного назначения. Речь идет о программе "Айсберг", в рамках которого создаются технологии подледной разработки природных ресурсов.

Отмечается, что новый беспилотник будет иметь многоразовый двигатель, а не ядерный, как у аппарата "Посейдон". Силовой агрегат позволит ей находиться под водой длительное время. Кроме того, он более дешевый и экологичный.