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Москва

Грузия планирует «своими силами» восстановить производство штурмовиков Су-25 

Слово и Дело 24 минуты назад
Первый восстановленный собственными силами штурмовик Су-25 в марте поднимется воздух в Грузии, заявил кандидат на пост министра обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
По его словам, грузинские специалисты в каждом следующем месяце будут проводить испытательные полеты одного восстановленного самолета.
Бурчуладзе также отметил, что в ближайшие несколько лет парк боевой авиации ВВС Грузии пополнится как минимум шестью модернизированными вертолетами различных модификаций.

"Закрытый после распада СССР Тбилисский авиазавод восстановлен, возвращены компетентные работники", — рассказал он.

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна имеет все необходимое, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25.
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Ранее сообщалось, что Грузии после развала СССР достались около двух десятков Су-25, которые были модернизированы при помощи специалистов израильской компании Elbit Systems, пишет "Свободная пресса".
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Оружие , Армия , Видео , Ираклий Гарибашвили , Грузия
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