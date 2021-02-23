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Первый восстановленный собственными силами штурмовик Су-25 в марте поднимется воздух в Грузии , заявил кандидат на пост министра обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, грузинские специалисты в каждом следующем месяце будут проводить испытательные полеты одного восстановленного самолета.

Бурчуладзе также отметил, что в ближайшие несколько лет парк боевой авиации ВВС Грузии пополнится как минимум шестью модернизированными вертолетами различных модификаций.

"Закрытый после распада СССР Тбилисский авиазавод восстановлен, возвращены компетентные работники", — рассказал он.

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна имеет все необходимое, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25.