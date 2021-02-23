Первый восстановленный собственными силами штурмовик Су-25 в марте поднимется воздух в Грузии, заявил кандидат на пост министра обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
По его словам, грузинские специалисты в каждом следующем месяце будут проводить испытательные полеты одного восстановленного самолета.
Бурчуладзе также отметил, что в ближайшие несколько лет парк боевой авиации ВВС Грузии пополнится как минимум шестью модернизированными вертолетами различных модификаций.
"Закрытый после распада СССР Тбилисский авиазавод восстановлен, возвращены компетентные работники", — рассказал он.
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна имеет все необходимое, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25.
Ранее сообщалось, что Грузии после развала СССР достались около двух десятков Су-25, которые были модернизированы при помощи специалистов израильской компании Elbit Systems, пишет "Свободная пресса".