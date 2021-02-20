В России началась разработка гиперзвуковой ракеты «Гремлин» 

Российские конструкторы продолжают разработку современной гиперзвуковой ракеты «Гремлин», работы по которой начались ещё в 2018 году.

Ракета сможет преодолевать расстояние в 1,5 тысячи километров со скоростью в шесть раз превышающей скорость звука. Она будет меньше, чем ракета Х-47М2 «Кинжал», которая принята на вооружение. Технические характеристики «Гремлина» не разглашаются, неизвестно, будет ли у ракеты вариант с ядерной боевой частью, пишут «Известия». Работа завершится в 2023 году.

Глава Минобороны Сергей Шойгу во время оперативно-мобилизационного сбора 9 февраля заявил, что высокоточные гиперзвуковые комплексы укрепят потенциал неядерного сдерживания России.

Как писал NEWS.ru, новая десантируемая боевая техника на бронированном гусеничном и колёсном шасси в скором времени поступит на вооружение ВДВ. Новые машины будут десантировать с парашютами на базовых шасси БМД-4М и БТР-МДМ, заявил заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.