Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России началась разработка гиперзвуковой ракеты «Гремлин» 

News.ru 2 часа назад
Российские конструкторы продолжают разработку современной гиперзвуковой ракеты «Гремлин», работы по которой начались ещё в 2018 году.
Ракета сможет преодолевать расстояние в 1,5 тысячи километров со скоростью в шесть раз превышающей скорость звука. Она будет меньше, чем ракета Х-47М2 «Кинжал», которая принята на вооружение. Технические характеристики «Гремлина» не разглашаются, неизвестно, будет ли у ракеты вариант с ядерной боевой частью, пишут «Известия». Работа завершится в 2023 году.
Глава Минобороны Сергей Шойгу во время оперативно-мобилизационного сбора 9 февраля заявил, что высокоточные гиперзвуковые комплексы укрепят потенциал неядерного сдерживания России.
Как писал NEWS.ru, новая десантируемая боевая техника на бронированном гусеничном и колёсном шасси в скором времени поступит на вооружение ВДВ. Новые машины будут десантировать с парашютами на базовых шасси БМД-4М и БТР-МДМ, заявил заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
News.ru: последние новости
Российский спецназ вооружат способными сбивать БПЛА модулями Российский спецназ вооружат способными сбивать БПЛА модулями Разработчик «Ярса» и «Булавы» создал поезд на магнитной подушке Разработчик «Ярса» и «Булавы» создал поезд на магнитной подушке АвтоВАЗ начал тестировать экзоскелеты на производстве АвтоВАЗ начал тестировать экзоскелеты на производстве
Комментарии
Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение