Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Торговец оружием с Донбасса попросился в тюрьму 

Артём Кульша 47 минут назад
Ополченец из ЛНР Мадвалиев попросил лишить его свободы
Фото: РИА Новости
Ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики Марат Мадвалиев попросил суд приговорить его к лишению свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Ура.ру».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Мадвалиев был обвинен в организации канала сбыта оружия в Екатеринбурге. Дело слушается в Чкаловском районном суде города. Сегодня Мадвалиев выступил с последним словом.
Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс
В ходе него он извинился перед полицейскими и сотрудниками ФСБ, принимавшими участие в деле, за свою грубость и несдержанность и поблагодарил их за труд во благо людей. Кроме того, Мадвалиев извинился перед собственной матерью и детьми и всем обществом за свою глупость. Он попросил суд приговорить его к лишению свободы в колонии строгого режима.

«Мне жизненно необходима своевременная медицинская помощь, поскольку у меня есть тяжкие последствия огнестрельного ранения, полученного при выполнении воинского долга», — добавил он.

Двое других фигурантов дела Михаил Высоцкий и Игорь Черкасов также раскаялись в совершении преступления. В отличие от Мадвалиева, они попросили суд о снисхождении.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Комментарии 93
Оружие , Происшествия , Игорь Черкасов , Михаил Высоцкий , ФСБ , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
01:44
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
Происшествия Криминал
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Видео разминирования местности в Карабахе
01:44
Видео разминирования местности в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение