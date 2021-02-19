Ополченец из ЛНР Мадвалиев попросил лишить его свободы

Ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики Марат Мадвалиев попросил суд приговорить его к лишению свободы в колонии строгого режима . Об этом сообщает «Ура.ру».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Мадвалиев был обвинен в организации канала сбыта оружия в Екатеринбурге. Дело слушается в Чкаловском районном суде города. Сегодня Мадвалиев выступил с последним словом.

В ходе него он извинился перед полицейскими и сотрудниками ФСБ , принимавшими участие в деле, за свою грубость и несдержанность и поблагодарил их за труд во благо людей. Кроме того, Мадвалиев извинился перед собственной матерью и детьми и всем обществом за свою глупость. Он попросил суд приговорить его к лишению свободы в колонии строгого режима.

«Мне жизненно необходима своевременная медицинская помощь, поскольку у меня есть тяжкие последствия огнестрельного ранения, полученного при выполнении воинского долга», — добавил он.