Ракетную систему «Антей-4000»впервые представят за рубежом

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит зенитную ракетную систему (ЗРС) большой дальности "Антей-4000" на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в ОАЭ , сообщили в пятницу в пресс-службе концерна.

"Впервые на зарубежной выставке концерн представит информационные материалы о зенитной ракетной системе (ЗРС) большой дальности "Антей-4000", продолжающей линейку "Антей". Система получила новые возможности по борьбе с воздушными целями: существенно расширен диапазон по дальности, высоте и скорости поражаемых целей", — сказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что высокий уровень тактико-технических характеристик позволяет использовать "Антей 4000" для противовоздушной обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов, а гусеничное шасси делает систему мобильной даже на пересеченной местности и способной выполнять задачи по обороне районов и войсковых соединений на театре военных действий.

По информации пресс-службы, будет представлена еще одна новинка — модернизация широко представленного в мире зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела" до уровня ЗРК "Сосна".

"По сравнению с предшественником у ЗРК "Сосна" в два раза увеличена дальность поражения целей, в три раза — боекомплект, повышена скрытность применения и введена полная автоматизация сопровождения и поражения цели", — сообщили в компании.

Также концерн представит на выставке ЗРС С-400 "Триумф", С-300ПМУ2 "Фаворит", ЗРК "Бук-М2Э". В состав экспозиции войдут модели зенитных ракетных комплексов "Викинг", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ" в стационарном и мобильном исполнении, морского автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) "Пальма", турельной установки "Комар" для ПЗРК типа "Игла". На отдельных мониторах будет демонстрироваться информация о продукции, предназначенной для ПВО ВМФ, в том числе ЗРК морского базирования "Риф-М" и "Штиль-1".