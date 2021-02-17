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Москва

Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские истребители военные самолеты ВВС Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
Истребители сопроводили целую группу иностранных военных воздушных судов, цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Перехватом иностранных самолетов, приближавшихся к российской границе, занимались два российских Су-27, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики.
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Оружие , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США , Швеция
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