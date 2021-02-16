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У следившего за российским Су-35 американского F/A-18E возникли проблемы 

Lenta.ru 5 часов назад
У следившего за российским Су-35 американского F/A-18E возникли проблемы
Фото: Lenta.ru
У следившего за российским истребителем Су-35 американского самолета F/A-18E Super Hornet возникли проблемы, сообщает «Российская газета», ссылаясь на доклад исследовательской корпорпации RAND.
Соответствующий инцидент произошел в 2017 году в Сирии. Согласно газете, во время подготовки четырех F/A-18E Super Hornet к наземной атаке против коалиции боевиков в воздухе показался Су-35. За вторым самолетом начал следить один из первых, у которого возникли «проблемы с его передним инфракрасным датчиком», необходимым для захвата наземных целей.
Издание отмечает, что F/A-18E Super Hornet переключился в режим отслеживания «воздух-воздух».

«А уже позже в небе появился сирийский Су-22, который был поражен истребителем F/A-18E Super Hornet», — пишет газета.

В декабре 2020 года Defence Blog написал, что американский аэрокосмический гигант Boeing находится на пути к тому, чтобы обогнать российские оборонные компании в качестве крупнейшего зарубежного поставщика оружия в Индию, поскольку Военно-морские силы (ВМС) этой страны выразили заинтересованность в потенциальной покупке F/A-18E Super Hornet.
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Комментарии 1
Оружие , Boeing , "Российская газета" , Сирия
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