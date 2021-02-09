Военные ученые придумали гарантированную защиту от удара НАТО

Российские военные ученые предложили по-новому применять Воздушно-космические силы (ВКС), чтобы обеспечить гарантированную защиту от потенциальной многосферной операции НАТО. Согласно этой концепции, атака будет проходить одновременно на море, земле, воздухе, космосе и киберпространстве.
По замыслу американских военных, эти операции начнутся с массированного воздушного удара, которые за считанные часы должны вывести из строя объекты ядерных сил противника и его самые боеспособные части и пункты управления. Чтобы не допустить подобного развития событий, эксперты предложили военным нанести упреждающий удар силами ВКС. Об этом они написали в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».
По мнению специалистов, таким образом противник столкнется с «неприемлемым ущербом уже на начальном этапе его агрессии». Однако добиться такого удара можно только при скоординированной работе авиации, средств РЭБ, ракетчиков и применении оружия на новых физических принципах.
Эксперты отметили, что до 2025-2040 годов типовыми элементами российской разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Примером элементов системы называются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые сегодня несут МиГ-31К.
Ранее сообщалось, что секретарь ВМС США Кеннет Брейтуэйт, начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдэй и комендант корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер подписали новый документ, определяющий цели и задачи США в Арктике. По мнению авторов стратегии, одним из главных вызовов становятся действия России и Китая, «чьи интересы и задачи радикально отличаются» от американских.