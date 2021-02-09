Военные ученые придумали гарантированную защиту от удара НАТО

Российские военные ученые предложили по-новому применять Воздушно-космические силы (ВКС), чтобы обеспечить гарантированную защиту от потенциальной многосферной операции НАТО . Согласно этой концепции, атака будет проходить одновременно на море, земле, воздухе, космосе и киберпространстве.

По замыслу американских военных, эти операции начнутся с массированного воздушного удара, которые за считанные часы должны вывести из строя объекты ядерных сил противника и его самые боеспособные части и пункты управления. Чтобы не допустить подобного развития событий, эксперты предложили военным нанести упреждающий удар силами ВКС. Об этом они написали в журнале « Воздушно-космические силы. Теория и практика ».

По мнению специалистов, таким образом противник столкнется с «неприемлемым ущербом уже на начальном этапе его агрессии». Однако добиться такого удара можно только при скоординированной работе авиации, средств РЭБ, ракетчиков и применении оружия на новых физических принципах.

Эксперты отметили, что до 2025-2040 годов типовыми элементами российской разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Примером элементов системы называются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые сегодня несут МиГ-31К.