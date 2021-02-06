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Американские танки оказались негодными для российских дорог 

Deita.ru 48 минут назад
Главная ударная сила Сухопутных войск США, танки Abrams, не готовы к вооруженному конфликту с Россией. Выяснилось, что последняя модификация не приспособлена для боевых операций в Восточной Европе, сообщает ИА DEITA.RU.
M1 Abrams состоят на вооружении Сухопутных войск США более 40 лет. С 1980 года произведено более десяти тысяч этих танков, около шести тысяч — в строю. «Абрамсы» воевали в Ираке, Афганистане, Йемене и хорошо зарекомендовали себя в бою — бронирования хватало, чтобы выдерживать огонь противотанковых средств противника в лоб, а мощности орудия было достаточно для уверенного уничтожения любых целей.
Но последняя модернизация танков Abrams M1A2 SEP V3 вызывает сомнения. Как говорится в докладе американского управления эксплуатационных испытаний и оценки (Operational test and evaluation):

«Значительное увеличение массы машины снижает ее мобильность. M1A2 SEP V3 не выдерживают тактические мосты, их не могут перевозить боевые ремонтно-эвакуационные машины и даже тяжелая армейская транспортировочная техника».

Все это, по мнению американских аналитиков, ограничивает возможности «Абрамсов» в Европе, особенно на восточном фланге. Эксперты указывают, что местные мосты и дороги не рассчитаны на столь тяжелую технику. В случае полномасштабной войны с Россией боевым группам танковых бригад понадобится быстро преодолевать огромные пространства. И именно логистика бронетехники может стать главным препятствием для стратегов Пентагона.
Кроме того, возможны трудности при переброске «Абрамсов» из США. Самый грузоподъемный американский военно-транспортный самолет C-5 берет на борт лишь один модернизированный танк. Отметим, что требования по боевой массе к российской технике гораздо выше: новейший Т-90М весит всего 48 тонн, а перспективный Т-14 «Армата» — около 55 тонн.
Как известно, русские дороги не раз мешали иностранным захватчикам. Осенью 1941-го грязь, распутица и особенности советской дорожной инфраструктуры серьезно затормозили движение танковых клиньев вермахта к Москве. Впоследствии военачальники Гитлера все свои поражения списывали на бездорожье.
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Оружие , Армия , Видео , Пентагон , РИА "Дейта" , Афганистан , Ирак , Йемен
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