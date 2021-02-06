В РФ создан новый пистолет «Аспид»

Предприятие Ростеха представило новый российский пистолет «Аспид». Разработка ЦНИИТОЧМАШ достаточно лёгкая, несмотря на массивный внешний вид, рассчитана на 18 патронов и убойную дальность сохраняет на дистанции до 600 метров.

Основные характеристики пистолета перечислил телеканал «Звезда». Конструктор оружия Иван Козлов рассказал, что все внешние предохранители модели убраны.

Здесь убраны вообще все внешние предохранители, есть только безопасный сброс курка с боевого взвода. Предохранитель убран внутрь образца, — объяснил инженер.

У пистолета есть ещё одна особенность — наличие двух посадочных мест, которые необходимы для установки коллиматорного прицела, лазерных целеуказателей, фонариков и прочих устройств.

Стойкость модели проверили на испытаниях — его вываляли в грязи, забивали им гвозди, и даже поджигали и бросали в чан с жидким азотом, но оружие продолжало стрелять, как положено. Как объяснили испытатели, лёгкость пистолета обусловлена тем, что его рукоятка сделана из сверхпрочной пластмассы, а не из металла.