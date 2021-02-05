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Турция начала производство нового ударного дрона 

Российская Газета 1 час назад
Турция начала производство нового ударного дрона
Фото: скрин видео
Турецкая компания Baykar Technologies начала серийное производство высотных дальних беспилотников Acinci, сообщил CNN  технический директор компании Сельчук Байрактар.

— Дрон способен обнаруживать цели, недоступные человеческому глазу, перехватывать воздушные цели и осуществлять бомбардировку. Принятие его на вооружение позволит снизить нагрузку на пилотируемую авиацию, — добавил министр обороны Турции Исмаил Демир.

Дальний разведывательно-ударный беспилотник Acinci имеет размах крыльев 20,6 метра, взлетную массу 4,5 тонны и продолжительность полета 24 часа. Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения общей массой 1350 килограммов. Acinci может использовать ракеты "воздух-воздух" и барражирующие боеприпасы для ударов по земле. На беспилотнике установлены турбовинтовые двигатели АИ-450Т украинского производства.
Первый полет дрона состоялся в декабре 2019 года. В 2020-м второй летный прототип прошел полную программу испытаний — в частности, он поднялся на 12 километров.
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Оружие , Армия , Исмаил Демир , CNN , Турция
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