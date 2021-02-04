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Танк «Армата» получил разрешение на экспорт 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 19 минут назад
Танк «Армата» получил разрешение на экспорт
Фото: РИА Новости
Новейший российский танк «Армата» получил экспортный паспорт, в ближайшее время его впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — сказали РИА «Новости» в компании.

Также в пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок была выведена новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг».
«Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки новейшего танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году.
В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего.
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Комментарии
Оружие , Армия , Сергей Чемезов , Ростех , РИА Новости
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