В Челябинской области в 2021 году подключат к интернету около 300 поселков 

Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" расширит границы и позволит подключить к интернету населенные пункты от 100 до 500 человек (ранее от 250). В Челябинской области остается около 300 поселков, которые нуждаются в подключении, сообщил министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"В 2020 году мы направили информацию в Министерство цифрового развития РФ, что у нас в районе 300 населенных пунктов нуждаются в подключении в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0)", — сказал Фетисов.

По словам министра, проект включит населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек (на первом этапе УЦН от 250 до 500 — прим. ТАСС).

"Таких населенных пунктов у нас 595 на территории Челябинской области. Волоконно-оптическими линиями связи не обеспечены 319 населенных пунктов, сотовой связи нет в 217 населенных пунктах", — пояснил Фетисов.

Директор Челябинского филиала ПАО "Ростелеком" Игорь Петрухин рассказал, что с 2015 года по государственной программе по устранению цифрового неравенства удалось обеспечить интернетом 258 населенных пунктов общей численностью 90 тыс. жителей.

"В декабре 2020 года "Ростелеком" полностью выполнил обязательства по строительству точек доступа к интернету. Челябинская область быстрее всех регионов УрФО реализовала проект УЦН для рекордного количества населенных пунктов", — отметил он.

Фетисов, говоря о востребованности интернета в малых населенных пунктах, привел в пример жителей поселка Муравейник, где проживают 285 жителей. Согласно статистике, совокупный трафик декабря 2020 года составил 1,66 терабайта, что эквивалентно 350 фильмам в HD-формате или 200 тыс. аудиофайлов.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента России. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.