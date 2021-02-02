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Взорвался еще один прототип марсианского корабля Илона Маска 

Lenta.ru и ещё 12 21 час назад
Еще один прототип марсианского корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался при приземлении в американском Техасе. Трансляция велась во вторник, 2 февраля, на YouTube-канале компании.
На кадрах видно, как через несколько минут после запуска корабль взрывается при касании посадочной площадки.
В конце января сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре 2020 года, которые закончились взрывом, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Starship разработали для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты 10 декабря взорвался во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.
В сентябре 2019 года Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.
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Оружие , SpaceX
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