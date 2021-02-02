Взорвался еще один прототип марсианского корабля Илона Маска 

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Еще один прототип марсианского корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался при приземлении в американском Техасе. Трансляция велась во вторник, 2 февраля, на YouTube -канале компании.

На кадрах видно, как через несколько минут после запуска корабль взрывается при касании посадочной площадки.

В конце января сообщалось , что компания Илона Маска SpaceX во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре 2020 года, которые закончились взрывом, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Starship разработали для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты 10 декабря взорвался во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.