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Минобороны раскрыло характеристики баллистической ракеты «Ярс» 

Российская Газета и ещё 1 29 января 2021
Министерство обороны России обнародовало некоторые тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", стоящей на вооружении РВСН. Слайд с ТТХ ракеты был показан во время выступления замминистра обороны Алексея Криворучко на Едином дне военной приемки.
Согласно слайду, калибр ракеты составляет 1,86 метра, длина 17,8 м, стартовая масса 46 тонн. Масса полезной нагрузки МБР 1250 килограммов. Двигатели "Ярса" работают на твердом топливе, дальность полета ракеты 10 тысяч километров.
По данным из открытых источников, трехступенчатая МБР оснащается четырьмя разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения мощностью до 500 килотонн каждый. Ракета мобильного комплекса имеет систему пересчета полетного задания, что позволяет производить ее запуск с любой точки маршрута боевого патрулирования. В состав комплекса входит ложный дивизион с надувными макетами и имитаторами работы двигателей. На вооружении РВСН имеется более 150 пусковых установок комплекса "Ярс" в мобильном и шахтном исполнении.
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В 2021 году завершится перевооружение на комплекс "Ярс" Барнаульской дивизии РВСН, заявил на на Едином дне военной приемки командир соединения генерал-майор Александр Прокопенков.
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Оружие , Армия , Видео , Межконтинентальная ракета , Алексей Криворучко , Министерство обороны , РВСН
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