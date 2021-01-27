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В «Куполе» раскрыли будущее российского ЗРК «Тор-М2» 

РИА Новости 40 минут назад
Российский ЗРК «Тор-М2» получит корабельный аналог
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк
Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования", — заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.

Он напомнил, что ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.

"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", — заявил Зиятдинов.

Кроме того, отметил он, ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов. Разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители.

"Это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 километров, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует", — заявил гендиректор "Купола".

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Оружие , Армия , Алмаз-Антей , ИЭМЗ "Купол" , Журнал "Национальная оборона"
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