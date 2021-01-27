Российский ЗРК «Тор-М2» получит корабельный аналог

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования", — заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.