Российский ЗРК «Тор-М2» получит корабельный аналог

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования", — заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.
"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", — заявил Зиятдинов.
"Это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 километров, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует", — заявил гендиректор "Купола".