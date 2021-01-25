Армия США протестирует систему стабилизации из «Железного человека»

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Армия США тестирует систему стабилизации стрелкового оружия, пишет Task&Purpose . Технология называется "Усилитель управления прицелом" (Aim Control Enhancer, ACE) и позаимствована из проекта экзоскелета "Железный человек" (TALOS). В 2019 году военные отказались от создания силового костюма из-за чрезмерных затрат.

Технология ACE призвана компенсировать нежелательные колебания руки бойца, поддерживающей оружие. Работает она по тому же принципу, что стабилизатор камеры, стедикам.

— Пользователь выбирает цель или направление, затем система удерживает оружие в правильном положении. Работа механизма направлена на то, чтобы устранить колебания или тряску оружия, — рассказали разработчики.

Параллельно с испытаниями ACE, армия США выбирает поставщика автоматических винтовок для использования технологии. Стабилизирующая насадка крепится под ствол на рамку Пикатинни.