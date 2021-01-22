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Министр обороны США назвал F-35 «куском…» 

Lenta.ru 51 минуту назад
Министр обороны США назвал F-35 «куском»
Фото: Wilson Ring / AP
Бывший исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января) Кристофер Миллер 14 января в ходе пресс-конференции назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «куском…», пишет Popular Mechanics, ссылаясь на соответствующую стенограмму выступления чиновника.
Журнал отмечает, что исполняющий обязанности министра обороны не завершил свое высказывание. Издание предложило своим читателям самостоятельно предположить, что имел ввиду Миллер.
Popular Mechanics пишет, что «США и их союзники [оказываются] на крючке не только из-за покупки F-35 по цене от 110 до 117 миллионов долларов за самолет, но и из-за непомерной стоимости его летного часа в размере около 44000 долларов, платы за модернизацию старых самолетов, исправления многих недостатков самолета, оплаты счетов за будущие обновления и разработки истребителя шестого поколения».

«Конечно, Миллер рад, что ему больше не придется беспокоиться об F-35», — заключает издание, напоминая, что полномочия Миллера завершились после того, как Джо Байден 20 января стал 46-м президентом США.

В январе заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 победит американский F-35 Lightning II в случае воздушного боя один на один.
В октябре 2020 года издание C4ISRNET сообщило, что F-35 Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) США благодаря интеграции в тактическую сеть может использоваться для наведения высокоточного оружия.
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Комментарии 37
Оружие , Армия , Кристофер Миллер , Магомед Толбоев , Джозеф Байден , США
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