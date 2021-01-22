Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Forbes: Россия готовит ответ на американскую систему ПВО 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Forbes: Россия построит подлодки для транспортировки торпеды судного дня
Фото: globallookpress.com
Издание Forbes опубликовало статью, в которой указывается, что Россия намерена построить четыре атомные подлодки для транспортировки торпеды судного дня «Посейдон». В материале отмечается, что такой ход РФ может стать ответом Москвы на ПВО США.
Эксперт по ядерному оружию Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф полагает, что готовность Москвы потратить миллиарды рублей на строительство носителей «Посейдона» свидетельствует о важности, которую «путинский режим придаёт торпеде».
Специалист полагает, что «Посейдон» является ответом российской стороны на многомиллионные инвестиции США в систему ПВО. В теории, такие установки могут перехватить баллистические ракеты с ядерными головными частями.
Рейф уверен, что таким образом РФ пытается создать себе что-то вроде «страхового полиса» на случай, если ПВО США будет эффективно сбивать баллистические ракеты.
Россия может рассматривать «Посейдоны» и их носители как своего рода подводный страховой полис, — приводятся слова специалиста в материале Forbes.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ядерные беспилотные подводные аппараты «Посейдон», разрабатываемые Россией, «создают иллюзию чего-то нового и значительного», но в действительности Москва не в состоянии разработать современное «настоящее оружие». Об этом говорится в статье журнала Forbes, авторы которой назвали российское «оружие Судного дня» ненужным.
Военный эксперт Кингстон Рейф утверждает, что концепция подобного оружия «совершенно не нужна», так как для того чтобы достичь берегов США, «Посейдону» потребуется порядка 48 часов.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
News.ru: последние новости
ВС РФ получили новый комплекс артразведки «Пенициллин» ВС РФ получили новый комплекс артразведки «Пенициллин» Иран попросил ООН не публиковать лишних данных о ядерной программе Иран попросил ООН не публиковать лишних данных о ядерной программе Соломонов ушёл с поста гендиректора создававшего «Ярс» и «Булаву» института Соломонов ушёл с поста гендиректора создававшего «Ярс» и «Булаву» института
Комментарии
Оружие , Армия , Forbes , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение