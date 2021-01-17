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Россия разместила на Новой Земле МиГ-31 для контроля Арктики 

BFM.RU и ещё 3 15 минут назад
Россия разместила на Новой Земле МиГ-31 для контроля Арктики
Фото: ТАСС
Российские военные разместили на Новой Земле истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 для контроля Арктики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Ранее это событие анонсировал командующий Тихоокеанским флотом РФ Сергей Авакянц.
МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.
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Оружие , Армия , Сергей Авакянц , Интерфакс , Анадырь , Чукотский Автономный Округ
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