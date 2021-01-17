Россия разместила на Новой Земле МиГ-31 для контроля Арктики 

Российские военные разместили на Новой Земле истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 для контроля Арктики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ранее это событие анонсировал командующий Тихоокеанским флотом РФ Сергей Авакянц

МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.