Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ВМС США получат «хоронящее российские надежды» оружие 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
ВМС США получат «хоронящее российские надежды» оружие
Фото: U.S. Navy / YouTube
В 2022 году Военно-морские силы (ВМС) США вооружат как минимум один свой корабль противокорабельными ракетами RGM-184, иначе — Naval Strike Missile (NSM), сообщает The Drive.
Согласно американскому изданию, контейнерные установки c RGM-184 получит один из десантных транспортов-доков типа San Antonio. The Drive пишет, что таким образом американские военные смогут оценить целесообразность использования подобного оружия на своих кораблях.
В феврале 2019 года на страницах польского портала Defence24 военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России», тем самым «хороня российские надежды по поддержке морских коммуникаций».
Тогда же в ответ на данное замечание военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что RGM-184 NSM способны поразить объекты Балтийского флота (Калининградская область), тогда как военный эксперт Алексей Леонков заверил, что данная ракета, стоящая на вооружении польского ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, не способна помешать российским маршрутам на Балтике.
В июле 2020 года The Drive сообщило, что ВМС США до сих пор не пополнили ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords типа Independence, израсходованное в октябре 2019 года в ходе стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.
Противокорабельная ракета NSM (в американском обозначении — RGM-184) предназначена для поражения надводных целей. Разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace. Скорость ракеты достигает 0,95 числа Маха, дальность — 185 километров.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Последние новости
Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа от должности Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа от должности В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства
Комментарии
Оружие , США , Алексей Леонков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
00:20
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
Происшествия
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
00:26
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
Происшествия Криминал
Российские дети массово отравились
00:57
Российские дети массово отравились
Происшествия
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
00:17
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
Происшествия
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
00:38
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
Происшествия
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
00:39
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
Происшествия Криминал
Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион»
01:58
Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион»
Армия
Тренировки на полигоне Дарьял попали на видео
01:11
Тренировки на полигоне Дарьял попали на видео
Армия
Поздравление Маска для Королева попало на видео
01:12
Поздравление Маска для Королева попало на видео
В мире
Пентаграмма рядом с храмом попала на видео
00:26
Пентаграмма рядом с храмом попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение