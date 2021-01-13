ВМС США получат «хоронящее российские надежды» оружие 

В 2022 году Военно-морские силы (ВМС) США вооружат как минимум один свой корабль противокорабельными ракетами RGM-184, иначе — Naval Strike Missile (NSM), сообщает The Drive.

Согласно американскому изданию, контейнерные установки c RGM-184 получит один из десантных транспортов-доков типа San Antonio. The Drive пишет, что таким образом американские военные смогут оценить целесообразность использования подобного оружия на своих кораблях.

В феврале 2019 года на страницах польского портала Defence24 военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России», тем самым «хороня российские надежды по поддержке морских коммуникаций».

Тогда же в ответ на данное замечание военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил , что RGM-184 NSM способны поразить объекты Балтийского флота (Калининградская область), тогда как военный эксперт Алексей Леонков заверил , что данная ракета, стоящая на вооружении польского ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, не способна помешать российским маршрутам на Балтике.

В июле 2020 года The Drive сообщило , что ВМС США до сих пор не пополнили ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords типа Independence, израсходованное в октябре 2019 года в ходе стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.

Противокорабельная ракета NSM (в американском обозначении — RGM-184) предназначена для поражения надводных целей. Разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace. Скорость ракеты достигает 0,95 числа Маха, дальность — 185 километров.