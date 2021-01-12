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Завод в Харькове получал советские пушки под видом новых украинских 

Российская Газета 1 час назад
Украинский завод получал советские пушки для танков под видом новых
Фото: depositphotos.com
На Украине разгорается скандал с поставками для новых танков старых советских 125-мм стволов пушек 2А46М. Хотя по документам на изготовленной в Харькове бронетехнике должны были стоять гладкоствольные украинские орудия КБА-3.
Артиллерийские системы должны были поставляться на танковый завод в Харькове согласно контракту в 2015 году.
Однако из Киева вместо новых пушек модели КБА-3 поступали советские стволы. Кстати, их происхождение не установлено.

"В случае необходимости осуществлялись работы по удалению ржавчины и подкраске. После чего стволы консервировались и упаковывались", — сообщает блогер diana_mihailova со ссылкой на показания начальника одного из цехов.

В результате подмены в Харьков ушли пушечные стволы на общую сумму 27,51 миллиона гривен, тогда как их стоимость составляла 12,59 миллионов гривен.
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Отметим, что 125-мм танковая пушка 2А46М была разработана в Екатеринбурге и принята на вооружение в 1980 году. Орудие адаптировано под использование ПТУР. В 1998 году на Украине наладили производство аналога советского орудия под названием КБА-3. Орудие устанавливается на танки "Булат" и "Оплот".
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Оружие , Армия , Екатеринбург , Киев , Свердловская Область , Харьков
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