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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» разместят на Дальнем Востоке 

Профиль 29 минут назад
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» разместят на Дальнем Востоке
Фото: ©Wikipedia
Россия развернет на Камчатке и Кольском полуострове новые гиперзвуковые ракетные комплексы Х-47М2 «Кинжал». На вооружение ВМФ они поступят уже в ближайшее время.
Носителями ракет будут модернизированные МиГ-31К из состава авиаполков Северного и Тихоокеанского флота, сообщает «Экономика Сегодня».
Осенью 2019 года «Кинжалы» прошли успешные испытания в Арктике. По словам экспертов, комплексы станут весомым аргументом в противостоянии с любым противником. Размещение этих ракет на Дальнем Востоке станет сдерживающим фактором для Японии, которая оспаривает принадлежность Курил.
Ранее журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль заявил, что Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике. По его словам, американская авиабаза Туле и Гренландия «абсолютно беззащитны» перед ним. Роттбелль заявил, что у НАТО нет оружия равного российским ракетным комплексам «Кинжал».
В июле спецпосланник Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Крылатые ракеты он назвал «летающими Чернобылями». По словам чиновника, они создают во время полета огромный радиоактивный выброс.
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Оружие , Армия , Маршалл Биллингсли , Дональд Трамп , НАТО , Тула , Тульская Область , Япония
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