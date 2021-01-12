Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» разместят на Дальнем Востоке 

Россия развернет на Камчатке и Кольском полуострове новые гиперзвуковые ракетные комплексы Х-47М2 «Кинжал». На вооружение ВМФ они поступят уже в ближайшее время.

Носителями ракет будут модернизированные МиГ-31К из состава авиаполков Северного и Тихоокеанского флота, сообщает « Экономика Сегодня ».

Осенью 2019 года «Кинжалы» прошли успешные испытания в Арктике. По словам экспертов, комплексы станут весомым аргументом в противостоянии с любым противником. Размещение этих ракет на Дальнем Востоке станет сдерживающим фактором для Японии, которая оспаривает принадлежность Курил.