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КНДР завершила разработку новой ядерной подлодки 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
КНДР завершила разработку новой ядерной подлодки
Фото: © AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что страна завершила разработку новой ядерной подлодки, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Завершена разработка новой ядерной подводной лодки, которая является примером модернизации и открывает для военно-морских сил уверенную перспективу заметного повышения уровня нынешних возможностей военных действий под водой", — говорится в докладе, зачитанном Ким Чен Ыном.

На съезде была поставлена задача сделать все, чтобы в ближайшее время страна уже могла обладать как этой субмариной, так и другими видами разрабатывающихся новых вооружений.
Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологи нанесения превентивных и ответных ударов.
КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее. Точное расписание съезда не было обнародовано, предыдущий съезд длился четыре дня.
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Оружие , Армия , Чен Ким , КНДР
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