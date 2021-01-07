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Украинское предприятие "Маяк" начало серийное производство комплектов ЗИП для советской зенитной установки ЗУ-23-2. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, комплектующие необходимы для капитального ремонта ЗУ-23-2.

Отметим, зенитная установка ЗУ-23 производства СССР была принята на вооружение армии Советского Союза в 1960 году. Это две спаренные авиационные пушки, оснащенные прицелами ЗАП-23 и Т-3, платформа и станок.

Оборонное ведомство Украины 5 июня 2019 года подписало приказ, согласно которому Зу-23-2 допущена к эксплуатации в войсках на "особый период".

В прошлом году государственный НИИ испытаний и сертификации провел первые тесты украинской версии ЗУ-23-2 калибра 22 миллиметра, изготавливаемой на предприятии "Украинская бронетехника".