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«Прорыв» и «Терминатор» в войсках: партия танков и БМПТ поступит в танковую армию ЗВО в 2021 году 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Партия из нескольких боевых машин поддержки танков «Терминатор» и танков Т-90 «Прорыв» поступит в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО).
Машины оснащены новыми многоканальными прицелами, обеспечивающими работу вооружения в любое время суток, а также новыми башнями и более мощными двигателями. Внедренной инновацией стала возможность обмена данными с другими машинами в режиме реального времени. Об этом сообщил командующий танковым объединением ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-90 и вооружена двумя пушками калибра 30 миллиметров, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж — пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами», — заявил он.

Кисель также сообщил, что в объединении применяются несколько десятков разновидностей тренажеров для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90. Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней.
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Оружие , Армия , Видео
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