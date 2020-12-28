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Москва

Российская «Ангара» устроила Минобороны 

Lenta.ru 1 час назад
Российская «Ангара» устроила Минобороны
Фото: Public Domain / Wikimedia
Тяжелая ракета «Ангара-А5», запущенная второй раз за свою историю 14 декабря, устраивает Минобороны. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.
По его словам, характеристики данного носителя «уже соответствуют всем требованиям основного заказчика — Минобороны».
В ноябре главный конструктор комплекса «Ангара» Дмитрий Петров сказал, что тяжелые носители первого и второго летных испытаний конструктивно не отличаются друг от друга.
В октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проведенное в 2014 году первое летное испытание «Ангары-А5» «не подтвердило заложенные требования заказчика», поскольку «выводимая масса оказалась ниже, чем нужно».
Ракета «Ангара», которая в тяжелой версии должна заменить «Протон-М», создается московским Центром Хруничева — самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более пяти миллиардов долларов. В настоящее время долги Центра Хруничева составляют десятки миллиардов рублей.
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Оружие , Армия , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Петров , Министерство обороны , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости , Москва
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