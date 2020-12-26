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Москва

Военные США с третьей попытки смогли уничтожить советский «Куб» 

News.ru 1 час назад
Американские военные во время учений пытались с помощью самоходной гаубицы ХМ1299 уничтожить зенитно-ракетный комплекс «Куб» советского производства. Мишень находилась от гаубицы на расстоянии 70 километров. Цель удалось поразить только с третьей попытки.
Армия стремится увеличить дальность артиллерийской стрельбы на поле боя, чтобы отнять преимущества у высококлассных противников вроде России, — заявили журналисты Defense News.
Пользователь YouTube Чингис Дамбиев отметил, что были использованы три снаряда. Первый выстрел был произведён боеприпасом ХМ1113 RAP, при этом снаряд отклонился от цели на 200 метров. Второй раз военные использовали управляемый реактивный снаряд M982A1 Excalibur, но снова не смогли попасть в советский «Куб» из-за проблем с оборудованием. Цель поразил только обычный управляемый активно-реактивный снаряд M982A1 Excalibur.
Учения состоялись 19 декабря на полигоне Юма в Аризоне. ЗРК «Куб» производился с 1967 по 1983 год, всего было собрано более 600 комплексов и различных модификаций. По классификации НАТО — SA-6 Gainful.
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Как писал NEWS.ru, в ходе учений Emerald Flag Военно-воздушные силы США нанесли удары по условному противнику, уничтожив несколько единиц российской военной техники. Целями военных были РК С-400, российские подлодки и авиация, в том числе Су-34, а также танки Т-72.
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Оружие , Армия , Видео , НАТО , США
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