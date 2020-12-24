Концерн «Калашников» провел презентацию новейшей самонаводящейся ракеты 9М333, действие которой основано на принципе «выстрелил — забыл». Ракетный комплекс позволит сбивать низколетящие самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Серийное производство уже началось.

Оружие «выстрелил — забыл» находит свою цель без дополнительного наведения ракеты

Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии

Ракета может сбивать военные самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты

Российский оружейный гигант «Калашников» представил в канун [католического] Рождества новую высокотехнологичную управляемую ракету 9М333 для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Ракета, действующее по принципу «выстрелил — забыл», находит цель без дополнительного наведения после запуска или находясь в прямой видимости цели. Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии, сообщили в концерне.

На видео запечатлена стрельба комплекса «Стрела-10М» ракетой «земля-воздух», которая весит 41 кг и несет 5-килограммовую фугасно-осколочную боеголовку, являющуюся модернизацией советской разработки. «Испытания ракеты на полигоне Донгуз в Оренбургской области успешно завершены», — говорится в сообщении. Самонаводящаяся ракета способна поражать цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения. Это описывается как «его ключевое преимущество перед другими видами оружия того же класса».

Помимо уничтожения боевых самолетов, вертолетов и беспилотников, ракета способна уничтожать приближающиеся ракеты. Считается, что комплекс обеспечит защиту войск на земле во время боя и на марше от воздушных атак и разведывательных самолетов. Представление ракеты стало очередным в череде российских военных инноваций на фоне того, как Владимир Путин модернизирует свои вооруженные силы.

Концерн «Калашников» — ведущий российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, производитель знаменитого автомата АК-47. Оружейная компания решила представить новую ракету на Рождество. Праздничный период в России отрывается в Новый год, а православное Рождество празднуется на неделю позже.