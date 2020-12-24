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Москва

Daily Mail (Великобритания): оружейный гигант «Калашников» использует Рождество, чтобы представить смертоносную самонаводящуюся ракету 

ИноСМИ и ещё 1 24 декабря 2020
Концерн «Калашников» провел презентацию новейшей самонаводящейся ракеты 9М333, действие которой основано на принципе «выстрелил — забыл». Ракетный комплекс позволит сбивать низколетящие самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Серийное производство уже началось.
  • Оружие «выстрелил — забыл» находит свою цель без дополнительного наведения ракеты
  • Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии
  • Ракета может сбивать военные самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты
Российский оружейный гигант «Калашников» представил в канун [католического] Рождества новую высокотехнологичную управляемую ракету 9М333 для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Ракета, действующее по принципу «выстрелил — забыл», находит цель без дополнительного наведения после запуска или находясь в прямой видимости цели. Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии, сообщили в концерне.
На видео запечатлена стрельба комплекса «Стрела-10М» ракетой «земля-воздух», которая весит 41 кг и несет 5-килограммовую фугасно-осколочную боеголовку, являющуюся модернизацией советской разработки. «Испытания ракеты на полигоне Донгуз в Оренбургской области успешно завершены», — говорится в сообщении. Самонаводящаяся ракета способна поражать цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения. Это описывается как «его ключевое преимущество перед другими видами оружия того же класса».
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными
Помимо уничтожения боевых самолетов, вертолетов и беспилотников, ракета способна уничтожать приближающиеся ракеты. Считается, что комплекс обеспечит защиту войск на земле во время боя и на марше от воздушных атак и разведывательных самолетов. Представление ракеты стало очередным в череде российских военных инноваций на фоне того, как Владимир Путин модернизирует свои вооруженные силы.
Концерн «Калашников» — ведущий российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, производитель знаменитого автомата АК-47. Оружейная компания решила представить новую ракету на Рождество. Праздничный период в России отрывается в Новый год, а православное Рождество празднуется на неделю позже.
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Оружие , Армия , Видео , Владимир Путин , Ижмаш , Daily Mail , Оренбургская Область , Великобритания
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