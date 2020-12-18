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Москва

Эксперты из США назвали российский авианосец «Адмирал Кузнецов» ненадёжным 

News.ru 1 час назад
Единственный российский авианосец эксперты в США назвали ненадежным
Фото: vk.com/kuznetcovadmiral
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» не отличается надёжностью. К такому выводу пришли авторы публикации в американском научно-популярном журнале Popular Mechanics.
Издание вспомнило инцидент в 2018 году, когда в результате затопления плавучего дока на авианосец «Адмирал Кузнецов» упал башенный кран, что привело к возникновению пятиметровой пробоины.

Как и большинство крупных кораблей Военно-морского флота РФ, авианосец сопровождает океанский буксир, когда он уходит в рейс за границу, — отметил автор публикации.

В декабре 2009 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки. Погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Пожар нанес ущерб в 500 млн рублей.
После инцидента в Минобороны решили создать центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Одной из его задач станет оптимизация типов плавсредств, состава их вооружения, а также совершенствование интегрированной системы боевого управления, писал NEWS.ru.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , США
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