Единственный российский авианосец эксперты в США назвали ненадежным

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Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» не отличается надёжностью. К такому выводу пришли авторы публикации в американском научно-популярном журнале Popular Mechanics.

Издание вспомнило инцидент в 2018 году, когда в результате затопления плавучего дока на авианосец «Адмирал Кузнецов» упал башенный кран, что привело к возникновению пятиметровой пробоины.

Как и большинство крупных кораблей Военно-морского флота РФ, авианосец сопровождает океанский буксир, когда он уходит в рейс за границу, — отметил автор публикации.

В декабре 2009 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки. Погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Пожар нанес ущерб в 500 млн рублей.