Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Шедевр с изменяемой стреловидностью: три секрета Ту-160 

Российская Газета 50 минут назад
Три секрета Ту-160
Фото: globallookpress.com
39 лет назад впервые поднялся в небо флагман дальней авиации России, вершина советского авиастроения, да и просто очень красивый самолет — стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. В официальных документах к его титулам добавлено еще слово "многорежимный". Это главное преимущество Ту-160 перед американским B-1, с которым его любят сравнивать.

Машина попросилась в воздух

Вообще-то 18 декабря 1981 года Ту-160 взлетать не полагалось — на этот день планировались лишь скоростные пробежки по ВПП аэродрома в Жуковском. Уже после посадки летчик-испытатель Борис Веремей доложил, что машина "сама попросилась в воздух". Полет по кругу прошел успешно, в 1984 году Веремей стал Героем Советского Союза.
Взлету предшествовала титаническая работа всей авиационной промышленности огромной страны — в кооперации по "изделию 70" (так Ту-160 называли в конструкторских документах) участвовало более 800 предприятий и НИИ Советского Союза. Казанский авиазавод, где развернулось серийное производство самолета, специально для этого реконструировали, установили уникальное оборудование. Например, камеру для электролучевой сварки в вакууме двух 12-метровых деталей центроплана, — станового хребта самолета, к которому крепятся поворотные консоли крыльев и все остальное. Технология сращивания титана в напряженном состоянии агрегата под спецприсадками и флюсами до сих пор остается ноу-хау казанцев. Операцию эту проводили по ночам — иначе работа мощнейшего оборудования оставляла без света половину города.
Много хлопот доставило и размещение двигателей. Схему Ту-144: четыре агрегата в одном пакете, — забраковали по двум причинам. Во-первых, пожар одной из установок мог поджечь остальные. Во-вторых (и это главное) по оси самолета необходимо было оставить место для бомболюков. Рассматривались варианты расположения двигателей попарно: вертикально и горизонтально. Был построен и продут в ЦАГИ макет бомбардировщика с воздухозаборниками над и под центропланом. Такое решение обеспечивало наилучшую аэродинамику, но сомнения в технологичности и боевой живучести заставили конструкторов продолжить поиски. Всего было опробовано 14 вариантов компоновки.

Стелс с ручкой

Ту-160 стал первым отечественным самолетом с электродистанционной системой управления. Экипажи неизменно удивлялись, попадая в кабину с "истребительной" ручкой вместо привычного для тяжелых бомбардировщиков штурвала. Оказалось, что многометровые цельноповоротные элементы хвостового оперения отлично управляются благодаря скрытой в хвосте самолета гидравлике (разместить ее оказалось посложнее, чем подвесить двигатели). Огромный самолет управлялся буквально пальцами, а электронная устойчивость на курсе увеличила дальность полета.
В это время в Самаре (тогда еще Куйбышеве) ОКБ Николая Кузнецова разрабатывало для Ту-160 двигатели. Были использованы наработки по силовым установкам для Ту-144 и Ту-22М, при этом особое внимание уделялось снижению расхода топлива (упомянутые агрегаты были невероятно прожорливы) и заметности самолета в инфракрасном диапазоне. Да-да, за четверть века до появление в обиходе выражения "стелс-технологии" создатели Ту-160 заложили их в свой самолет. На воздухозаборники нанесли черное графитовое покрытие, поглощающее радиоволны, носовую часть выкрасили органическим составом с теми же свойствами. Система экранировки двигателей является тайной до сих пор. Стекла кабины проложили металлической сеткой, блокирующей излучение приборов.
Однако, несмотря на конструкторские ухищрения, американская разведка получила изображение Ту-160 еще до того, как он поднялся в воздух. Бомбардировщик сфотографировали на газовочной площадке Жуковского, меж двух Ту-144, во время наземных испытаний. Военная разведка США утверждала, что снимок был получен со спутника, на деле его сделал пассажир самолета, заходившего на посадку в соседний аэропорт Быково, пишет "Военное обозрение".
Вживую Ту-160 первым из иностранцев увидел министр обороны США Фрэнк Карлуччи — в Кубинке ему показали один самолет на земле и два — в полете. Там же публично озвучили некоторые характеристики бомбардировщика — в частности, что он способен пролететь без дозаправки 14 тысяч километров. Дело было в 1988 году: перестройка, гласность, все такое. То, что самолет с бортовым номером 12 летел на трех двигателях (у четвертого закапризничала система управления), американцу не сказали.
100-тонная тяга позволяет Ту-160 не только летать на трех моторах (случалось, и на двух), но и подниматься в воздух с выпущенными по невнимательности спойлерами. Когда их убрали, 54-метровый бомбардировщик рванулся так, что пилотов вдавило в кресла.

Два самолета

Ту-160 часто сравнивают с B-1 Lancer. Действительно, наш самолет делался в ответ на американский, но превзошел его по большинству показателей. У Lancer несчастливая судьба: он задумывался как "чистый" бомбардировщик, предназначенный для доставки термоядерных зарядов на малой высоте и сверхзвуковой скорости. Однако вскоре после его появления в моду вошли дальние крылатые ракеты, а нужда прорываться сквозь ПВО, огибая складки местности, отпала. Применение ракет требует других прицелов, иной тактики и подготовки экипажей — в общем, B-1 остался не удел. К нашему времени парк бомбардировщиков изрядно обветшал и командование ВВС США регулярно заговаривает о снятии самолета с вооружения, но могучее лобби в Конгрессе раз за разом оставляет его в строю.
Ту-160 изначально проектировался как многорежимный самолет, способный летать и высоко, и низко, на сверхзвуке и без него, с одинаковой эффективностью применять бомбы и ракеты. Пилоты любят его за мощь, управляемость и комфорт — во время длительных полетов есть возможность пройтись по просторной кабине, разогреть обед в микроволновке и даже отдохнуть между кресел штурманов. Те ценят в Ту-160 автономную систему астрокоррекции, с высокой точностью определяющую положение машины по солнцу и звездам — она особенно помогает при полетах над океаном и в полярных зонах. И все — даже далекие от авиации люди, — восхищаются изяществом и грозной красотой "Белого лебедя".
Так у нас, у русских, бывает. Делали ответ, а получился шедевр.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Российская Газета: последние новости
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава" Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава" Military Watch спрогнозировал успех легкого российского истребителя Military Watch спрогнозировал успех легкого российского истребителя Видео: огнетушители расстреляли из крупнокалиберных пулеметов Видео: огнетушители расстреляли из крупнокалиберных пулеметов
Комментарии 1
Оружие , Армия , Войска , Николай Кузнецов , Казанский авиазавод , ЦАГИ , Военное обозрение , Жуковский , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Лебедев официально стал бароном Сибири
00:47
Лебедев официально стал бароном Сибири
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Видео подробностей суда над военным Украины
00:28
Видео подробностей суда над военным Украины
Армия
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
00:55
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
Происшествия Статьи
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
01:16
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
Армия
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
01:48
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение