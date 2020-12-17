Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Универсальная боевая птица»: NI восхитился российским Су-35 

РИА Новости 3 часа назад
NI оценил российский Су-35
Фото: РИА Новости
Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей".
В статье указывается, что самолет представляет собой развитие идей разработанного еще в СССР Су-27 и из-за этого некоторые могут сбрасывать его со счетов, однако на деле он подтвердил свою гибкость и универсальность.
Издание отмечает, что Су-35 не стоит недооценивать, поскольку это один из наиболее передовых представителей семейства Flanker.

"Фактически с момента принятия на вооружение в 2014 году Су-35 остается лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе", — говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что самолет способен уничтожать все классы воздушных целей как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо этого, он способен поражать наземные и морские цели.
Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра. Издание также называет истребитель сверхманевренным и указывает, что в нем реализовано множество технологий пятого поколения.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Комментарии
Оружие , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение