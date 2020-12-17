NI оценил российский Су-35

Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей".

В статье указывается, что самолет представляет собой развитие идей разработанного еще в СССР Су-27 и из-за этого некоторые могут сбрасывать его со счетов, однако на деле он подтвердил свою гибкость и универсальность.

Издание отмечает, что Су-35 не стоит недооценивать, поскольку это один из наиболее передовых представителей семейства Flanker.

"Фактически с момента принятия на вооружение в 2014 году Су-35 остается лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе", — говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что самолет способен уничтожать все классы воздушных целей как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо этого, он способен поражать наземные и морские цели.

Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра. Издание также называет истребитель сверхманевренным и указывает, что в нем реализовано множество технологий пятого поколения.