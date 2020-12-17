«Россия удвоила свои гиперзвуковые ударные силы»

Forbes (США) понятия не имеет, сколько гиперзвуковых ракет на вооружении В реальности автор публикации впонятия не имеет, сколько гиперзвуковых ракет на вооружении России , но, как водится, пугает публику чем только можно, включая «очевидное» стремление РФ «стереть с лица Земли европейские города и военные базы». Заодно обещает, что США «в ближайшие несколько лет» получат аналогичное оружие.

Российские ВВС создают гиперзвуковую ударную эскадрилью в северном регионе России.

98-й смешанный авиаполк, базирующийся в Мончегорске на Кольском полуострове, уже летает на перехватчиках МиГ-31. И сейчас ВВС модифицируют эти самолеты под новый стандарт МиГ-31К, делая их совместимыми с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Ракета, которая летит со скоростью 10 махов на расстояние 1930 километров (1200 миль) или около того, практически невосприимчива к существующим системам противоракетной обороны — как и многие баллистические ракеты. В военное время МиГ-31 с «Кинжалами» смогли бы бомбардировать крупные силы НАТО

Но планирующие органы русских должны быть разборчивы. На вооружении пока не так уж много «Кинжалов». А после того, как 98-й смешанный авиаполк завершит перевооружение, во российских ВВС может оказаться всего порядка 20 совместимых с кинжалом МиГ-31К.

Первый полк из 10 самолетов МиГ-31К в Южном военном округе России получил «Кинжалы» еще в конце 2017 года для операций над Черным и Каспийским морями.

«Кинжал» — это вариант баллистической ракеты наземного базирования «Искандер». Имеющий 8,23 метра (27 футов) в длину, он слишком велик для всех истребителей, кроме очень больших. МиГ-31, длиной в 22,5 метра (74-фута), с его высокой сверхзвуковой скоростью и впечатляющими высотными характеристиками — до 20 километров (65 000 футов или более), вероятно, является лучшим из возможных носителей «Кинжалов» на вооружении России.

«Кинжал» мог бы нести и ядерную боеголовку. И его применение в атомной войне очевидно — стереть с лица Земли европейские города и военные базы и ускорить наступление конца света. Сообщается, что самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М ВВС России может передавать координаты цели для МиГов-31К.

Доктрина обычной войны менее очевидна.

«Учитывая относительно ограниченное количество летательных аппаратов-носителей… Я думаю, что «Кинжалы" будут, скорее всего, сосредоточены на поражении более важных целей, таких как пункты командования и управления, военные базы и, возможно, большие корабли», — сказал Хан Кристенсен (Han Kristensen), эксперт Федерации американских ученых в Вашингтоне, округ Колумбия.

МиГ-31, стреляющие «Кинжалами» с территории России, могли бы поражать цели в каждой стране НАТО в Европе к востоку от Франции. При этом, если бы им удалось проложить маршрут над Северной Атлантикой перед запуском этих ракет, то МиГи могли бы нацелить их на всех европейских членов НАТО.

И не похоже, что «Кинжал» — единственное российское оружие для ударов по объектам в глубине обороны. «Их следует рассматривать в контексте других систем дальнего действия, таких как „Калибр" и „Циркон" [крылатые ракеты], — сказал Кристенсен. — Все эти системы — с их количеством, скрытностью и скоростью — предназначены для сокрушения обороны“.

Стоит отметить, что ВВС США формируют собственные гиперзвуковые ударные силы. Соответствующие службы проводят испытания воздушного оружия быстрого реагирования компании „Локхид Мартин“ (Lockheed Martin), которое может быть взято на вооружение в ближайшие несколько лет. Оружие ARRW со скоростью в 20 махов могло бы быть размещено на бомбардировщиках B-1 и B-52 и на новых истребителях F-15EX.