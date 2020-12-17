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Москва

NI назвал «старое» российское оружие, способное «уничтожить мир» 

РИА Новости и ещё 1 41 минуту назад
Названа советская разработка, способная «уничтожить мир»
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Американский журнал National Interest назвал "старое" российское оружие, которое "все еще может уничтожить мир".
Как отмечает издание, четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС, разработанный в середине прошлого века, постоянно модернизируется и остается ключевым элементом воздушной составляющей российской ядерной триады.
Автор материала подчеркивает, что Ту-95 остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, и единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией.
Его разработали в 1950-х годах, когда Советскому Союзу понадобился боевой аппарат, способный поразить цели на всей территории США. Выбор винтовых двигателей связан со слишком быстрым сжиганием топлива в реактивных двигателях того времени.
Как подчеркивает публицист, в результате модернизации бомбардировщик получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета.
NI отметил, что этот боевой аппарат, как и аналогичный ему по назначению американский самолет B-52, также разработанный в 1950-х годах, "не подает никаких признаков выхода из эксплуатации". Но большинство Ту-95, в отличие от В-52, производили уже в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов. Поэтому, добавляет издание, их можно было считать относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами НАТО.
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Оружие , Армия , НАТО , США
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