Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В США испытание Россией «Владимира Мономаха» назвали превью конца цивилизации 

Lenta.ru 1 час назад
Залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», произведенный 12 декабря подводным ракетным крейсером стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота (ВМФ) России, выглядит как «превью конца цивилизации», пишет Popular Mechanics.

«Хорошо, что это было всего лишь испытание», — отмечает американский журнал, добавляя, что «ракеты пролетели почти над всей территории России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии».

В публикации Р-30 «Булава-30» называется аналогом оружия — американской ракеты UGM-133A Trident II D5.
14 декабря в Минобороны России сообщили, что пуск Р-30 «Булава-30» с К-551 «Владимир Мономах» прошел в штатном режиме из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область).
В феврале заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что современная Р-30 «Булава-30» «не может считаться особенно прорывной» разработкой, поскольку по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета сопоставима с UGM-133A Trident II D5, принятой на вооружение еще в 1990 году, но уступает ей в 2,5 раза по забрасываемому весу.
В июне 2019 года американский журнал The National Interest написал, что точности ракет Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.
Закладка К-549 «Князь Владимир» на «Севмаше» (Северодвинск) произошла в марте 2006 года. Субмарина стратегического назначения, разработанная «Рубином», несет 16 ракет Р-30 «Булава-30». Подлодку отличает малошумность, повышенная маневренность и усовершенствованная система управления оружием. В настоящее время ВМФ России имеет три субмарины проекта 955 (К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») и одну подлодку проекта 955А (К-549 «Князь Владимир»). Еще четыре подлодки проекта 995А строятся. Готовятся к закладке две такие субмарины.
Последние новости
Лавров объяснил отказ боснийских властей встретиться чужой подсказкой Лавров объяснил отказ боснийских властей встретиться чужой подсказкой Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Комментарии 58
Оружие , Армия , Видео , Войска , Александр Невский , Константин Сивков , Юрий Долгорукий , Министерство обороны , Севмаш , The National Interest , Архангельская Область , США , Финляндия , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение