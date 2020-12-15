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Чертовски хорош: NI рассказал о российском «танке-звере» 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
NI рассказал о российском «танке-звере»
Фото: РИА Новости
Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90.
Автор считает эту боевую машину одним из лучших военных изобретений России.

"Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк. Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру", — подчеркнул Ларсон.

По его словам, танк обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны: у него есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает боевую машину трудной целью для поражения. Экипаж Т-90 вмешает до трех человек, что позволяет боевой машине оставаться компактной.
Публицист отметил, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и поступательно улучшают их.

"Танк отличается улучшенной мобильностью и управляемостью. Этого удалось достичь благодаря установке мощного двигателя, автоматической системы передач и системы управления с помощью штурвала", — пояснил автор статьи.

Ларсон также называет сильными сторонами танка его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкую броню.
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Оружие , Армия
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