Российский Су-57 сочли «реальной угрозой» для НАТО

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По мнению автора статьи, одним из особенностей является аэродинамика Су-57. Она обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и необходимые характеристики для ведения воздушного боя.

Другой особенностью является огневая мощь. Истребитель способен применять разнообразные ракеты класса «воздух-воздух», а также специальное вооружения для поражения наземных целей.

Также Су-57 отличается свой ценой. России удалось снизить стоимость истребителя, что позволило оптимизировать процесс его производства.

— Среди преимуществ боевой машины также выделяется ее способность противодействовать особо важным целям. Авионика Су-57 позволяет ему эффективно отслеживать противника, включая летательные аппараты, созданные по технологии «стелс», — говорится в статье.

Последней особенностью российского истребителя стала его возможность работать вместе с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник», уточнили в издании.