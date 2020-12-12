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Москва

Зарубежное СМИ назвало российский Су-57 «реальной угрозой» для НАТО 

Вечерняя Москва 1 час назад
Российский Су-57 сочли «реальной угрозой» для НАТО
Фото: twitter.com/zvezdanews
Американское издание The National Interest назвало пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, которые делают из него «реальную угрозу» для НАТО.
По мнению автора статьи, одним из особенностей является аэродинамика Су-57. Она обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и необходимые характеристики для ведения воздушного боя.
Другой особенностью является огневая мощь. Истребитель способен применять разнообразные ракеты класса «воздух-воздух», а также специальное вооружения для поражения наземных целей.
Также Су-57 отличается свой ценой. России удалось снизить стоимость истребителя, что позволило оптимизировать процесс его производства.
— Среди преимуществ боевой машины также выделяется ее способность противодействовать особо важным целям. Авионика Су-57 позволяет ему эффективно отслеживать противника, включая летательные аппараты, созданные по технологии «стелс», — говорится в статье.
Последней особенностью российского истребителя стала его возможность работать вместе с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник», уточнили в издании.
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Оружие , Армия , НАТО
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