В США российский «Искандер» сочли «изжившим себя» 

Издание обратило внимание на заявление начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского сделанное в ноябре, согласно которому «Искандер-М» останется основным комплексом в данном роде войск как минимум до 2030 года, однако уже имеется научный потенциал для создания замены данного оружия.

Журнал напоминает, что подобный ОТРК создавался в последние годы холодной войны, но поступил на вооружение только в 2006 году. В издании уверены, что «Искандер-М» еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов в которые называются Сирию, Иран и ОАЭ. The National Interest отмечает, что в настоящее время Алжир и Армения обладают «Искандер-Э».