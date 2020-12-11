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Москва

В США российский «Искандер» сочли «изжившим себя» 

Lenta.ru 29 минут назад
В США российский «Искандер» сочли «изжившим себя»
Фото: РИА Новости
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» мог изжить себя, посчитали в американском журнале The National Interest.
Издание обратило внимание на заявление начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, сделанное в ноябре, согласно которому «Искандер-М» останется основным комплексом в данном роде войск как минимум до 2030 года, однако уже имеется научный потенциал для создания замены данного оружия.
Журнал напоминает, что подобный ОТРК создавался в последние годы холодной войны, но поступил на вооружение только в 2006 году. В издании уверены, что «Искандер-М» еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов в которые называются Сирию, Иран и ОАЭ. The National Interest отмечает, что в настоящее время Алжир и Армения обладают «Искандер-Э».
В ноябре издание The Drive, ссылаясь на размещенные в сети видеоматериалы, сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном первая сторона впервые применила против второй ракету комплекса «Искандер-Э».
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Комментарии
Оружие , Армия , Михаил Матвеевский , The National Interest , Азербайджан , Алжир , Армения , Иран , Сирия , США
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