В РФ раскрыли данные о новом сокрушительном оружии

В 2021 году в России на завершающий этап выходят испытания сразу нескольких новых образцов вооружения и технических средств. Речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике и даже боевых роботах.

Главком сухопутных войск Вооруженных сил России генерал армии Олег Салюков в интервью газете « Красная звезда » рассказал о том, какое именно новая оружие в ближайшее время может получить российская армия. В частности, уже завершились испытания модернизированного танка Т-90М, оснащенного новой системой управления огнем. Она позволяет использовать боеприпасы с дистанционным подрывом. Улучшилась и защита танка — по оценке военных, обновленный Т-90М защищает экипаж от воздействия любого современного противотанкового оружия.

Также закончены испытания нового боевого отделения «Бережок» для БМП-2. Заслуженная боевая машина пехоты получила на вооружение противотанковый комплекс «Корнет» и дополнительный автоматический гранатомет.

В 2021 году планируется завершить испытания линейки высокомобильных самоходных минометов на различных шасси. Они будут адаптированы в том числе для применения в Арктике. На завершающем этапе находятся испытания другой артиллерийской системы — комплекса «Коалиция-СВ». Предполагается, что это орудие сможет поражать одну цель одновременно несколькими снарядами.

Ведутся работы над новым вооружением ПВО. Сухопутные войска должны будут получить ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ-СВ», боевую машину для зенитчиков «Тайфун-ПВО» и учебно-тренировочный комплекс «Адъютант». Перспективное 57-мм самоходное зенитное орудие «Деривация-ПВО» будет оптимизировано для борьбы с беспилотниками.

При этом сухопутные войска должны будут получить собственных боевых роботов. В 2020 году должны закончиться испытания боевого робототехнического комплекса «Уран-9». По словам Салюкова, продолжается разработка наземных боевых роботов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», однако в отношении них конкретные сроки не называются.

Также главком сухопутных войск сообщил, что российские военные испытывают новую самозарядную снайперскую винтовку калибром 7,62 мм. Также государственные испытания проходят новые прицелы с улучшенными характеристиками. О сроках принятия их на вооружение пока не сообщается.