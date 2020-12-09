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Российские самолеты и вертолеты вошли в число самых популярных в мире 

Профиль и ещё 10 8 минут назад
Мировая популярность: Самолеты РФ оценили по достоинству
Фото: ©Wikimedia
Британский авиационный журнал Flight International — старейшее профильное издание в мире, выпускающееся с 1909 года. Эксперты журнала составили обзор состояния военной авиации в мире в 2020 году.
Как отмечает издание, российская армия сохранила второй по величине в мире парк авиатехники, уступая только США. Суммарно, по оценкам британских экспертов, Россия располагает 8% мирового парка военных летательных аппаратов. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 20 единиц, но это не повлияло на место страны в рейтинге. На первом месте во всех категориях находится США.
При этом военные самолеты и вертолеты российского производства, отмечают эксперты издания, очень популярны во всем мире. Многоцелевые истребители семейства Су-27/30 составляют около 7% мирового парка боевых самолетов, уступая только американским F-16 (15% боевых самолетов в мире). На пятом месте в топ-10 самых популярных боевых самолетов расположились многоцелевые истребители МиГ-29 (6% от общемирового парка), на седьмом — штурмовики Су-25 и на десятом — фронтовые бомбардировщики Су-24 (по 3% от общего количества боевых самолетов в мире).
Эксперты отмечают, что в мире также используется очень много российских военных вертолетов. Машины семейства Ми-8/17 занимают второе место в мире — они составляют 14% от мирового парка, уступая только американским UH-60 Black Hawk (19%). Также популярными остаются ударные Ми-24/35, которые заняли пятое место по количеству в вооруженных силах различных государств.
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Оружие , Армия , Москва
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