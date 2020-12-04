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Танки Leopard 2A4 получат башни от новейшего Altay в Турции 

Российская Газета 56 минут назад
Танки Leopard 2A4 получат башни от Altay в Турции
Фото: @TurkishFacts4U
Находящиеся на вооружении турецких сухопутных войск основные боевые танки Leopard 2A4, возможно, в ближайшие годы пройдут радикальную модернизацию.
Судя по фотографии, появившейся в Сети, на них будет установлена башня от новейшего танка Altay. Эта новинка уже длительное время создается военной промышленностью Турции, при этом возникают многочисленные трудности, не дающие возможности начать серийное производство.
Ранее планировалось, что уже в 2020 году первые серийные машины сойдут с конвейера. Однако до сих пор не удалось создать собственный двигатель большой мощности, трансмиссию, а также организовать производство бронированной защиты. В итоге реализация амбициозных планов переносится на неопределенный срок.
В то же время турецкая армия продолжает эксплуатацию устаревших германских Leopard 2A4, реальное боевое применение которых в Сирии привело к ощутимым потерям. В разное время предлагались различные варианты по повышению боевых характеристик этого танка. Так, минувшей осенью была представлена версия с комплектами динамической защиты и решетчатыми противокумулятивными экранами.
Теперь же решили максимально использовать полученные в ходе создания Altay наработки, например, выпускаемое по лицензии германское орудие L55, которое должно заменить прежнее — L44, уступающее по всем характеристикам, а также новейшую систему управления огнем.
Интересно, что ранее шасси Leopard 2 уже пытались скрещивать с чужими башнями. Например, в Англии в 80-е годы создали Vickers Mk 7 с совершенно новым пушечным боевым модулем. Два года назад был продемонстрирован вариант с башней от AMX-56 Leclerc.
В Финляндии эксплуатируются тяжелые зенитные 35-мм самоходные установки ItPsV 90, выполненные на базе машин из ФРГ.
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Комментарии
Оружие , Армия , Сирия , Турция
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