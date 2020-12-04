Танки Leopard 2A4 получат башни от Altay в Турции

Находящиеся на вооружении турецких сухопутных войск основные боевые танки Leopard 2A4, возможно, в ближайшие годы пройдут радикальную модернизацию.

Судя по фотографии, появившейся в Сети, на них будет установлена башня от новейшего танка Altay. Эта новинка уже длительное время создается военной промышленностью Турции , при этом возникают многочисленные трудности, не дающие возможности начать серийное производство.

Ранее планировалось, что уже в 2020 году первые серийные машины сойдут с конвейера. Однако до сих пор не удалось создать собственный двигатель большой мощности, трансмиссию, а также организовать производство бронированной защиты. В итоге реализация амбициозных планов переносится на неопределенный срок.

В то же время турецкая армия продолжает эксплуатацию устаревших германских Leopard 2A4, реальное боевое применение которых в Сирии привело к ощутимым потерям. В разное время предлагались различные варианты по повышению боевых характеристик этого танка. Так, минувшей осенью была представлена версия с комплектами динамической защиты и решетчатыми противокумулятивными экранами.

Теперь же решили максимально использовать полученные в ходе создания Altay наработки, например, выпускаемое по лицензии германское орудие L55, которое должно заменить прежнее — L44, уступающее по всем характеристикам, а также новейшую систему управления огнем.

Интересно, что ранее шасси Leopard 2 уже пытались скрещивать с чужими башнями. Например, в Англии в 80-е годы создали Vickers Mk 7 с совершенно новым пушечным боевым модулем. Два года назад был продемонстрирован вариант с башней от AMX-56 Leclerc.