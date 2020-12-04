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Комплекс С-400 уничтожил ракету-мишень «Кабан» на высоте 15 км 

Российская Газета и ещё 1 43 минуты назад
С-400 уничтожил ракету-мишень на высоте 15 км
Фото: скрин видео
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли учения самарского полка ПВО.
Как сообщает ТК "Звезда", расчеты зенитно-ракетной системы С-400 обнаружили ракету-мишень "Кабан". Операторы комплекса "Триумф" отработали сопровождение ракеты и на высоте более 15 километров успешно уничтожили цель.
После учений зенитчикам предстоит передислокация из Астраханской области к месту постоянного размещения в Самарскую область. После чего техника и расчеты С-400 заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства.
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, расчеты самарского полка ПВО прошли переподготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.
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Оружие , Армия , Астраханская Область , Самарская Область
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