С-400 уничтожил ракету-мишень на высоте 15 км

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Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли учения самарского полка ПВО.

Как сообщает ТК "Звезда" , расчеты зенитно-ракетной системы С-400 обнаружили ракету-мишень "Кабан". Операторы комплекса "Триумф" отработали сопровождение ракеты и на высоте более 15 километров успешно уничтожили цель.

После учений зенитчикам предстоит передислокация из Астраханской области к месту постоянного размещения в Самарскую область. После чего техника и расчеты С-400 заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, расчеты самарского полка ПВО прошли переподготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.